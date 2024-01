Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Em nota divulgada esta quinta-feira, o órgão presidido por Fernando Araújo destaca o caminho percorrido nos últimos meses e diz mesmo que o país lidera, neste momento, as campanhas de vacinação a nível europeu.



A Direção Executiva do Serviço Nacional recusa as várias críticas que têm surgido ao longo dos últimos dias no que toca aos níveis de vacinação contra a gripe e contra a covid-19 em Portugal.