Um ano após ser criada a Direção Executiva do SNS, este organismo tem finalmente os estatutos aprovados. A entidade liderada por Fernando Araújo fica organizada em 11 departamentos, quatro serviços e absorve as competências das ARS.

António Costa reúne-se esta sexta-feira com o diretor executivo do SNS para ficar a conhecer a reforma do modelo de gestão na saúde.