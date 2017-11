Direção Geral da Saúde declara fim do surto de legionella

27 Nov, 2017, 13:26 / atualizado em 27 Nov, 2017, 13:57 | País

Em comunicado, a DGS refere que se "considera que este surto está terminado".



"O período de incubação é de 2 a 10 dias na maioria dos doentes, não estando descritos casos que ultrapassem os 20 dias. Assim, com a informação disponível, considera-se que este surto está terminado, uma vez que todos os casos diagnosticados, independentemente da data de início de sintomas ou de diagnóstico, tiveram contacto com o hospital e contraíram a infeção antes do encerramento da fonte de transmissão (4 de novembro). No entanto, as autoridades de saúde continuam atentas à situação", indica a nota da autoridade de saúde hoje divulgada.



Até esta segunda-feira foram confirmados 56 casos de doença dos legionários com ligação ao Hospital São Francisco Xavier e há outros cinco ainda em investigação epidemiológica e laboratorial. Cinco dos doentes infetados acabaram por morrer.

“Não compete à saúde pública estabelecer culpados”

Em direto no Jornal da Tarde, a diretora-geral da Saúde confirmou que este surto de legionella foi dado como terminado. No entanto, Graça Freitas recusa atribuir responsabilidades, apontando que esse não é um trabalho a cargo das instituições de saúde pública.“Não compete à saúde pública estabelecer culpados. Compete à saúde pública identificar fontes, interromper fontes, promover o tratamento adequado e promover análises”, respondeu a sucessora de Francisco George.A DGS aponta que é “muito difícil” que uma situação destas volte a acontecer neste hospital, tendo garantido que foram tomadas todas as medidas e feitas recomendações de médio prazo.