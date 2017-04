Direção-Geral de Saúde confirma 24 casos de Sarampo em Portugal

Lusa 24 Abr, 2017, 19:18 | País

De 1 de janeiro até hoje, segundo um comunicado da DGS, há 87 casos notificados e 24 confirmados, mais três do que os 21 que eram referidos até ao fim de semana (21 confirmados, 15 em investigação) e mais nove do que há uma semana.



No comunicado a DGS especifica os casos por regiões, sendo a de Lisboa e Vale do Tejo a que tem mais, 16 confirmados, seguindo-se sete no Algarve e apenas um na região norte, uma criança que chegou a estar hospitalizada mas que já teve alta.



Na região de Lisboa foram afetadas duas crianças entre 01 e 04 anos e mais duas entre 10 e 19 anos, além de 12 adultos, entre 20 e 45 anos.



Destes adultos nove são funcionários de estabelecimentos de saúde.



Seis dos 16 casos foram hospitalizados e quatro tiveram alta, tendo morrido uma pessoa (a jovem de 17 anos internada no Hospital Dona Estefânia que morreu na última quarta-feira).



Quanto aos sete casos confirmados no Algarve, quatro são de crianças com menos de um ano e três de adultos (dois funcionários de estabelecimentos de saúde). Cinco dos sete casos foram hospitalizados mas todos tiveram alta.



Há uma semana, num anterior balanço, a DGS divulgava a existência de 15 casos confirmados e 11 em investigação.