Partilhar o artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado Imprimir o artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado Enviar por email o artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado Aumentar a fonte do artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado Diminuir a fonte do artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado Ouvir o artigo Direção-geral dos recursos nacionais chumba deposição de areias no rio Sado