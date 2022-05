Director das Urgências de São João, no Porto, defende mudanças no acesso ao serviço

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Nélson Pereira, diretor das Urgências do Hospital de São João, no Porto, considera que a reforma do sistema de urgência em Portugal deve garantir que os utentes só possam deslocar-se às urgências depois de uma referenciação, para evitar a sobrecarga do serviço, devido à afluência de doentes não-urgentes.