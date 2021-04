"Direito à habitação tem sido constantemente violado" em Portugal, acusa Habita!

Rita Silva da Habita! refere mesmo que o “direito à habitação tem sido violado” há muitos anos e concorda com o que é apresentado no relatório da ONG Amnistia Internacional para Portugal.



A representante da Associação pelo Direito à habitação e à Cidade - Habita! explica que a pandemia veio agravar as desigualdades na área da habitação e dá exemplos de habitações precárias, sem condições e sobrelotadas.



Apesar dos problemas a plataforma saúda a medida do Governo de suspender os despejos durante a pandemia e espera que esta medida continue em vigor quando não houver alternativas para habitação digna em Portugal.