"Direito democrático". Entram em vigor serviços mínimos para greve do S.TO.P.

. Os serviços mínimos são justificados com, além doO coordenador do S.TO.P. considera que, com os serviços mínimos, o Ministério da Educação está na prática a retirar aos professores o direito de fazerem greve.“Estou confiante em que isto tudo não passa de mais uma tentativa do Ministério da Educação, que quer também impor serviços mínimos para as greves convocadas por outros sindicatos – também condenei isso nesta reunião e estou solidário com os sindicatos que estão agora a ser privados”, afirmou André Pestana, à saída de mais uma ronda de negociações com a tutela., completou.

Parecer considera greve ilegal

A Procuradoria-Geral da República veio na quarta-feira considerar ilegal a greve dos professores convocada pelo S.TO.P.Nos termos do parecer jurídico solicitado pelo Governo,

Ministério e sindicatos falham entendimento

Ministério da Educação e sindicatos dos professores voltaram a reunir-se na quarta-feira para uma quinta ronda de negociações. Sobre a mesa esteve, uma vez mais, o regime de recrutamento de professores.Segundo os representantes sindicais, houve escassos avanços:

Estão marcadas novas rondas negociais para sexta-feira e para o próximo dia 23 de fevereiro.



Após a última reunião, por sua vez, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, revelou que“É inaceitável e indigno da democracia que para uma greve de dois dias tenham sido pedidos serviços mínimos”, reagiu o dirigente sindical., reforçou Mário Nogueira, para recordar a jurisprudência das greves de 2018 aos exames nacionais: “O Tribunal considerou os serviços mínimos ilegais, o ministério da Educação recorreu, mas foi novamente considerado ilegal”.

Professores “não vão abandonar reivindicações”

As 12 organizações sindicais da classe começaram na quarta-feira a analisar o novo documento com as propostas do Governo.com muitos colegas contratados que ficam de fora da vinculação. O diploma dos concursos não corresponde ao que deve ser um diploma justo em que ninguém é ultrapassado pelos outros”, apontou o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores., vincou o sindicalista, acrescentando que, além do diploma atualmente em discussão,em matéria de recuperação do tempo de serviço congelado, do fim das vagas e quotas de acesso aos quinto e sétimo escalões ou dos horários prolongados de trabalho.

