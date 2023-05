Direito potestativo. Chega chama ao Parlamento ministros das Infraestruturas e da Justiça

“Temos de compreender bem o que levou à intervenção do Serviço de Informações e à forma como foi recolhido o computador”, considerou André Ventura esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Segundo o líder do Chega, “podemos estar perante várias ilegalidades e vários crimes, mas é importante perceber como é que o poder político, e em particular a ministra da Justiça se deixaram envolver numa situação como esta”.



Por essas razões, o Chega vai usar o direito potestativo para chamar de urgência ao Parlamento o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, ao Parlamento para “explicarem em que contornos foi chamado o SIS”.“Caso o Partido Socialista bloqueie esta audição,, quanto mais não seja para explicarem em que condições e qual a sua participação nesta ordem, ou indicação, ou sugestão, para que o SIS tomasse participação”, frisou Ventura.O líder partidário considerou ainda “importantíssimo” que o presidente da República “dê uma palavra de conforto e estabilidade aos cidadãos que neste momento se sentem confusos, desorientados e provavelmente com as suas liberdades ameaçadas”.André Ventura vincou que João Galamba “não tem nenhumas condições” para continuar no cargo, considerando que “cada hora que fica a mais é mais uma hora de degradação do Governo e do seu prestígio”.