Direitos das Crianças. Marcelo saúda estratégia nacional mas diz que "a estratégia somos nós"

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que todos os dias o país falha na defesa dos direitos das crianças. Nos 30 anos da convenção, o Presidente sublinha que na defesa das crianças, como nos idoso ou nos migrantes, nenhuma estratégia vai funcionar, se o país não se preocupar com "os outros".