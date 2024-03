Diretor da PJ diz que operações Maestro e Influencer estão "a correr bem"

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

Luís Neves esteve presente nas obras das futuras instalações da Polícia Judiciária em Faro. Em declarações à RTP, o diretor da PJ afirmou que a operação 'Maestro' está a decorrer com normalidade e que na altura própria, caso haja indícios, haverá constituição de arguidos.