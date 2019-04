Diretor de Curso dos Comandos contra-ataca. Procuradora passa a arguida

Foi Cândida Vilar que conduziu o inquérito-crime à morte de dois recrutas mas agora é suspeita de prevaricação.



Entretanto, o advogado do diretor do curso fatídico, 127, o tenente coronel Mário Maia, apresentou queixa contra a magistrada no Tribunal da Relação.



O processo número 21 de 2017 foi arquivado mas a defesa pediu abertura de instrução.



O pedido foi aceite há duas semanas pelo Juiz Rui Teixeira, conhecido por ter conduzido a instrução do processo de pedofilia na Casa Pia há 17 anos.

Isso deu automaticamente a Cândida Vilar o estatuto de arguida.



No requerimento de abertura de instrução, de acordo com o jornal Público o advogado Alexandre Lafayette cita expressões usadas por Cândida Vilar em relação aos instrutores do curso dos Comandos.



Os 19 militares estão a ser julgados por 489 crimes de abuso de autoridade por ofensas à integridade física agravados.



Ao mesmo tempo Cândida Vilar está a ser ainda alvo de dois inquéritos da Procuradoria Geral da República por causa do processo de invasão a Alcochete.



Num está em causa o tom usado pela procuradora nos interrogatórios aos arguidos. É considerado demasiado agressivo.