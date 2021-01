Diretor do Hospital Curry Cabral defende que escolas deviam fechar

O infeciologista Fernando Maltez defende que as escolas deveriam fechar.

Na Grande Entrevista da RTP, o diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital Curry Cabral lembrou que a nova variante do vírus é mais contagiosa, em especial entre os mais jovens.