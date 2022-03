Nélson Pereira, diretor do serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto, admite que tem de haver alterações, mas a solução deve ser gradual.





Para o responsável, é preciso “alterar a literacia das pessoas, informá-las e consciencializá-las deste problema”, para que quem realmente precisa de acesso às urgências o possa fazer com maior rapidez e menor desgaste das equipas médicas.