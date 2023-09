Diretor executivo do SNS admite que serviço não dá resposta, em tempo útil, aos utentes

Director executivo do SNS admite que o serviço não dá resposta, em tempo útil, aos utentes.O diretor executivo do SNS admite que o serviço nacional de saúde não está a conseguir dar resposta, em tempo útil, às necessidades dos utentes. Fernando Araújo traça como prioridade o combate às listas de espera.O director espera também que o Governo consiga alcançar um acordo com os sindicatos dos médicos.Até ao momento, as negociações não têm sido bem-sucedidas, mas Fernando Araújo não perde a esperança.Estes profissionais têm greves agendadas para o final deste mês e também para o mês de Outubro.