Diretor nacional da PSP adverte sindicato do SEF mas não apresenta queixa

O diretor nacional da PSP considera que pode haver "ilícitos criminais" nas declarações de Acácio Pereira, do sindicato do SEF. Para já, Magina da Silva não vai apresentar queixa, como tinham pedido dois sindicatos da PSP após as acusações de que entre os polícias há uma atitude racista e xenófoba.