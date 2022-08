IGAS apontou erros. Demissão da diretora Clínica do Centro Hospitalar do Oeste

Demitiu-se a Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Oeste. Não é conhecido, para já, o motivo, mas a saída acontece seis dias depois da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ter identificado erros no desempenho das funções.