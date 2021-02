Diretora da farmácia do Tâmega e Sousa substituída após inutilização de vacinas

A fonte da administração do CHTS indicou à agência Lusa que ainda decorre o inquérito à situação ocorrida na semana passada, recusando-se, para já, a adiantar mais pormenores.

Na quarta-feira, num esclarecimento à agência Lusa, fonte da administração indicou ser de "lamentar profundamente [a inutilização das vacinas], uma vez que, quer no CHTS quer em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o seu manuseamento".

Segundo a fonte, o problema ocorreu com 113 frascos (cada um daria para cinco ou seis vacinas) que tinham chegado na segunda-feira ao hospital e seriam para ser administradas na terça-feira.

Refere-se, ainda, que o conselho de administração "ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo crime".

O CHTS sediado em Penafiel, no distrito do Porto, informou ainda "que, assim que teve conhecimento do problema", realizou diversas diligências de forma a que fossem repostas rapidamente as vacinas inutilizadas.

O hospital indicou que, "atendendo à sensibilidade que esta questão comporta e à sua relevância social, foram ainda determinadas medidas reforçadas de vigilância permanente no local, sempre que existam vacinas para ser administradas".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.