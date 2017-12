Partilhar o artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos Imprimir o artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos Enviar por email o artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos Aumentar a fonte do artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos Diminuir a fonte do artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos Ouvir o artigo Diretora do relatório chama à atenção para desenvolvimento físico e cultural dos alunos