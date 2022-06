Diretores dos hospitais de Almada, Barreiro-Montijo e Setúbal acertam escalas

A intenção dos diretores clínicos é que não haja mais do que uma urgência de portas fechadas, de cada vez, na região.





O diretor clínico do Hospital de Setúbal, Nuno Fachada, avisa que vai ser impossível manter os serviços dos três hospitais a funcionar todos os dias. No caso das urgências de obstetrícia, no passado fim de semana estiveram fechadas e podem voltar a encerrar 21 dias nos meses de verão.



Nuno Fachada lembra que ginecologia e obstetrícia são apenas um exemplo, mas há outras especialidades em que a situação é até mais crítica.