Diretores escolares admitem atrasos no arranque das provas de aferição digitais

Thomas Park - Unsplash

As provas de aferição em formato digital deveriam ter início na terça-feira, para mais de 250 mil alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. Contudo, as escolas queixam-se de que o Ministério da Educação não enviou em tempo útil a informação necessária para que estas provas sejam feitas no computador.