Dirigentes Escolares dizem que continua a haver alunos sem acesso a computadores e à internet

O Governo já fez saber que vai avançar com o ensino à distancia, mas a Associação Nacional de Dirigentes Escolares alerta para o facto de continuar a faltar computadores e condições para a implementação deste método, principalmente para muitos alunos no interior do país.