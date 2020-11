Discrepância de datas no inquérito à morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa

O ministro da Administração Interna disse no parlamento que foi instaurado um processo interno no dia 13 de março. Segundo o Diário de Notícias, a Inspeção Geral da Administração Interna afirma que a realização do inquérito foi feita 17 dias depois.