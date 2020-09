Discurso de António Costa na ONU

O primeiro-ministro diz que a Presidência portuguesa da União Europeia no próximo ano vai ter como prioridade um plano global de recuperação da economia e do emprego. Na intervenção virtual que fez na Assembleia Geral das Nações Unidas, António Costa criticou a capacidade limitada da ONU, embora reconheça que a Organização continua a ter um papel determinante para a paz e segurança no mundo. A reportagem é do correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.