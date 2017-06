Discurso de Marcelo foi de "unidade nacional" - CDS-PP

Lusa 10 Jun, 2017, 14:56 | País

"Foi um discurso de unidade nacional, um discurso lembrando o que é o nosso país, lembrando não só os portugueses que cá estão, mas todos os que estão pelo mundo", disse Assunção Cristas aos jornalistas, no final da cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Porto.

A líder dos centristas referiu ainda que hoje é dia de sinalizar os concidadãos que mais dificuldades têm passado, nomeadamente os portugueses que vivem na Venezuela.

"Mas, hoje é [também] dia de celebração, de alegria, de ânimo e de esperança e creio que Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou isso mesmo", salientou.

Quanto à opção de descentralizar as comemorações, que deixaram de ser apenas em território português, Cristas entendeu que este modelo lembra a todos que Portugal não são só os dez ou 11 milhões, mas também todas as comunidades no mundo que gostam de "sentir a proximidade da Pátria".

O Presidente da República defendeu no seu discurso do Dia de Portugal um país "independente" e "livre da sujeição".

Para o chefe de Estado, neste Dia de Portugal importa afirmar que se pretende no futuro um país "independente e livre".

"Independente do atraso, da ignorância, da pobreza, da injustiça, da dívida, da sujeição. Livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo", disse.