Discurso de Zelensky na ONU por vídeo é reconhecimento da comunidade internacional

Arranca esta terça-feira a semana de alto nível das Nações Unidas com a primeira Assembleia Geral em formato presencial, depois da pandemia, e com a guerra na ucrânia em pano de fundo.Joe Biden, Jair Bolsonaro ou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, são algumas das figuras políticas aguardadas esta semana em Nova Iorque.Apesar de não se deslocar à sede da ONU, o presidente ucraniano foi autorizado a participar através de discurso pré-gravado, na sessão de alto nível. Uma exceção à exigência de que todos os líderes falem pessoalmente na assembleia.A participação de Zelensky foi aprovada por 101 votos a favor e sete contra. Dezanove países declararam abstenção.Em declarações à Antena 1 e à agência Lusa, a partir de Nova Iorque, João Gomes Cravinho sublinha este sinal dado pela assembleia geral da ONU.O ministro português dos Negócios Estrangeiros antevê ainda que, durante o debate geral, não haja unanimidade em torno do apoio à ucrânia. Ainda assim, Gomes cravinho, diz que a expectativa é de que a esmagadora dos países-membros esteja ao lado de Kiev.