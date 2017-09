Partilhar o artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve Imprimir o artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve Enviar por email o artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve Aumentar a fonte do artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve Diminuir a fonte do artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve Ouvir o artigo Discussão por inteiro do estatuto dos juízes leva à desconvocação da greve