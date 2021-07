Disponível autoagendamento de vacinação para pessoas com 27 ou mais anos

Esta possibilidade, para a toma da primeira dose, ficou hoje acessível depois de no domingo ter sido aberta a vacinação a pessoas entre os 18 e os 29 anos.

A modalidade de autoagendamento, no entanto, só está acessível a partir dos 27 anos.

O autoagendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de um maior número de vacinas recebidas por Portugal, o portal para autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril para pessoas com 65 ou mais anos e, desde então, tem ficado disponível para marcações das faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos.

Segundo o mais recente relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 5.335.683 pessoas já receberam pelo menos uma dose e 3.295.132 têm a vacinação completa, o que representa 32% da população.

