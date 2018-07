Dispositivo de combate a incêndios na capacidade máxima

No nível mais crítico de incêndios vão estar disponíveis mais de 10.700 operacionais, 55 meios aéreos e cerca de 2.500 veículos.



Também a partir deste domingo a Rede Nacional de Postos de Vigia é reforçada com um total de 230 postos e 920 vigilantes das florestas.



Este ano as fases de combate a incêndios foram substituídas por níveis de prontidão.



O dispositivo está permanente ao longo do ano e é reforçado entre 15 de maio e 31 de outubro.