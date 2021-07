Dispositivo de combate a incêndios reforçado com mais operacionais

O comandante nacional de emergência e proteção civil precisou que,"Relativamente ao ano passado,", disse André Fernandes.





Trabalho de continuidade







No cargo desde dezembro, o comandante nacional afirmou que o seu trabalho é de continuidade, uma vez que "o sistema já existe há muitos anos" e "está muito bem estruturado e implementado", apesar de o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) apresentar algumas novidades."Este ano temos algumas novidades que são por força da aplicação da lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)", sublinhou, referindo-se aos comandos regionais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, que estão já em funções.André Fernandes destacou"Existe aqui um nível intermédio de direção que permite automaticamente fazer a monitorização regional, o despacho de meios regionais e acima de tudo a decisão regional daquilo que são as ocorrências", disse, sublinhando que os comandos regionais "permitem de facto filtrar aquilo que vai para o comando nacional".O comandante nacional avançou queAndré Fernandes deu também conta que este ano se mantém o que tem sido desde 2018 uma aposta "nas novas ferramentas de apoio à decisão" através do aumento da capacidade no Núcleo de Apoio à Decisão Operacional da ANEPC.O comandante nacional destacou ainda a formação dada este ano, tendo sido possível a ANEPC fazer 437 ações de treino operacional, envolvendo 5.225 formandos, apesar da pandemia.