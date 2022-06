Dispositivo de combate a incêndios rurais volta a ser reforçado

Segundo a Diretiva Operacional Nacional, que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2022, os meios são reforçados pela segunda vez este ano, situando-se no denominado “nível III”, que termina a 30 de junho.Durante este período, vão estar no terreno 10.653 operacionais, que integram 2.524 equipas, e 2.427 viaturas dos vários agentes presentes no terreno, além de 60 meios aéreos.Entre os meios, a diretiva prevê, para este período, cerca de 5.332 elementos de bombeiros voluntários, 230 operacionais da Força Especial de Proteção Civil e 2.064 da GNR, além dos 2.381 operacionais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), nomeadamente os sapadores florestais.No âmbito do DECIR está já em funcionamento, desde o dia 7 de maio, a Rede Nacional de Postos de Vigia, composta por 7 postos de vigia para prevenir e detetar incêndios.