Dispositivo de incêndios para Lisboa com 586 operacionais, 133 veículos e 141 equipas

Lusa 15 Mai, 2017, 20:15 | País

Os dados foram revelados na tarde de hoje pelo comandante operacional distrital de Lisboa da Proteção Civil, André Fernandes, durante a apresentação do Plano Operacional do Distrito de Lisboa, no âmbito do DECIF 2017, que decorreu no Fórum Lisboa.

O DECIF terrestre para o distrito de Lisboa deste ano é igual ao do ano passado e é constituído por operacionais e por meios dos 56 corpos de bombeiros da região, sendo que o Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa será chamado a intervir sempre que necessário.

A apresentação contou com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, do presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e de comandantes de vários corpos de bombeiros do distrito de Lisboa.

A época oficial de incêndios florestais começou hoje, depois de um inverno e de uma primavera com cerca de seis mil fogos e uma área ardida superior a 11 mil hectares.

A época de incêndios começa com a fase Bravo, a segunda mais crítica, e vai mobilizar, até 30 de junho, 1.561 equipas compostas por 6.607 operacionais e 1.514 viaturas, segundo o DECIF de 2017.

A época de incêndios termina a 15 de outubro e os meios de combate estarão na sua capacidade máxima entre 01 de julho e 30 de setembro, a chamada "fase Charlie".

Para esta fase, considerada a mais crítica, vão estar envolvidos 9.740 operacionais e 2.065 viaturas, apoiados por 48 meios aéreos e 236 postos de vigia.