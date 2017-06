Partilhar o artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone Imprimir o artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone Enviar por email o artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone Aumentar a fonte do artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone Diminuir a fonte do artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone Ouvir o artigo Dispositivo inovador monitoriza ritmo cardíaco do doente através do smartphone