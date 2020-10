Distanciamento exigido pela pandemia pode estar a potenciar o bullying

A Polícia de Segurança Pública sublinha a importância de denunciar estes casos e lembra que os comportamentos de 'bullying' interferem de forma negativa na evolução física, emocional e psicológica dos jovens.



No passado ano letivo foram registadas 900 ofensas corporais e cerca de 600 injúrias ou ameaças.



O problema tem assumido novos contornos com o recurso às novas tecnologias.



Segundo a Unicef, uma em cada três crianças no mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente.