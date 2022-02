Distribuição da Operação Marquês. Juiz Carlos Alexandre constituído arguido

Expresso e entretanto confirmada pela RTP.



Em causa, de acordo com o pedido enviado ao Tribunal da Relação, estão suspeitas de crimes de abuso de poder, falsificação de funcionário e denegação de justiça.



O antigo primeiro-ministro socalista alega que o juiz e a escrivã "combinaram entre si que a Operação Marquês na fase de instrução fosse entregue a Carlos Alexandre".



O Ministério Público rejeitou por duas duas vezes esta versão.

A 3 de janeiro, em declarações à agência Lusa, a defesa de José Sócrates criticava o Conselho Superior da Magistratura por considerar que a entrega do inquérito Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre fora apenas uma "irregularidade procedimental", apesar de ter sido concretizada em "violação da lei".



O advogado Pedro Delille afirmava então que o inquérito realizado pelo Conselho Superior da Magistratura à distribuição do processo, em setembro de 2014, ao juiz Carlos Alexandre reconheceu que a atribuição foi feita em violação do juiz natural, princípio que garante a imparcialidade e a independência de quem vai apreciar e decidir sobre o caso.



"O CSM deixa preto no branco que houve violação do juiz natural. Porém, para o CSM não passa de uma mera irregularidade procedimental", apontou o causídico.



José Sócrates foi acusado neste processo pelo Ministério Público, em 2017, de 31 crimes, nomeadamente corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.



Todavia, na fase da decisão instrutória, em abril do ano passado, o juiz Ivo Rosa ilibou o antigo governante de 25 dos 31 crimes, pronunciando-o por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.



