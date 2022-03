Distribuição Processo Marquês. MP pede que juiz Carlos Alexandre não vá a julgamento

Além da não pronúncia do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, o procurador Joaquim Moreira da Silva pediu também no debate instrutório deste caso que a escrivã Maria Teresa Santos, igualmente arguida, não seja levada a julgamento. O MP defendeu a não pronúncia dos dois arguidos, reiterando os fundamentos nas conclusões do inquérito que terminou em arquivamento.



O procurador do MP considerou que o "nó górdio" neste processo "está em saber se foi ou não foi manipulada" a distribuição do processo Operação Marquês, defendendo que "não há forma de comprovar, tenuamente que seja", que isso aconteceu.



Na sua argumentação, Joaquim Moreira de Silva negou as nulidades processuais invocadas pelo assistente José Sócrates e rejeitou a tese de manipulação e ação concertada entre o juiz Carlos Alexandre e a escrivã Maria Teresa Santos. "Este conjunto de situações são situações ficcionadas, não há o mínimo de consistência para que se possa ir tão longe" arguiu o procurador.



c/ Lusa