Distritais e Comissões Regionais do PSD condenam feroz ataque à idoneidade do primeiro-ministro

Paulo Cunha, presidente da distrital de Braga do PSD diz que não há nenhuma dúvida sobre a ética de Luís Montenegro.Os dirigentes do PSD garantem que Montenegro tem tido um comportamento mais do que idóneo.Paulo Cunha acusa a oposição de estar a criar um facto que não é visível no país real.Os principais dirigentes do PSD esperam que o cenário não seja de eleições, mas se assim for que os portugueses saibam responder devidamente.