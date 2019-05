Partilhar o artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro Imprimir o artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro Enviar por email o artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro Aumentar a fonte do artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro Diminuir a fonte do artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro Ouvir o artigo Dívida Novo Banco. Cônsul vê estratégia política por parte do regime de Maduro