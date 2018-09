Partilhar o artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos Imprimir o artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos Enviar por email o artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos Aumentar a fonte do artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos Diminuir a fonte do artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos Ouvir o artigo Dívida pública. Aumento não compromete metas do Governo, diz Nicolau Santos