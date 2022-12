Dívidas hospitalares vão ser regularizadas em 2023, garante ministro da Saúde

Lusa

O ministro da Saúde garante que as dívidas dos hospitais aos fornecedores vão ser regularizadas no próximo ano. Dados do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde apontam para o valor mais elevado de dívida da última década: 2.350 milhões de euros.