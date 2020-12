Diz-me tu. O filho da presidente da Junta

A pandemia também pôs à prova as instituições e as famílias. Vamos perceber isso mesmo nas palavras do João Pedro. Tem 14 anos e é filho da Presidente de Junta de Ronfe, em Guimarães. Diz-nos ele que o trabalho da mãe a ausentou mais do contexto familiar.