Doações de espermatozoides e ovócitos são cada vez menores

O número de casos duplicou durante o primeiro do semestre, com os casais a terem de aguardar mais de dois anos, até serem chamados.



Ouvida pela Antena 1, a porta-voz da Associação Portuguesa de Fertilidade justifica estas dificuldades, com a existência de poucos dadores, em Portugal, devido ao valor reduzido que é pago aos voluntários.



Cláudia Bancaleiro diz também que o adiar da maternidade também leva a um aumento do número de casas inférteis.