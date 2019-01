Docentes nos Açores dispensados de avaliação nos anos 2016/2017 e 2017/2018

Lusa25 Jan, 2019, 18:38 | País

De acordo com nota do executivo dos Açores, a decisão do secretário Avelino Menezes permitirá que "todos os docentes dos quadros que, por força do congelamento de carreiras, não puderam ser avaliados nos anos escolares 2016/2017 e 2017/2018, passem a reunir os requisitos para que, em função do tempo de serviço prestado, progridam na carreira".

No despacho assinado por Avelino Meneses, que será publicado na próxima semana em Jornal Oficial, considera-se que, para efeitos de progressão na carreira, aquele tempo de serviço é avaliado com a menção de `Bom`.

A decisão ocorre após a conclusão do processo negocial com vista à recuperação do tempo de serviço dos docentes nos Açores e tem em consideração que o tempo de serviço prestado até 31 de agosto de 2016 "foi sujeito a avaliação nos termos e ao abrigo do regime transitório de avaliação do desempenho previsto na legislação regional".

"O Governo dos Açores, desta forma, possibilita a prática dos atos que consubstanciam as valorizações remuneratórias dos docentes que, por força das sucessivas normas orçamentais em vigor desde 01 de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2017, estavam proibidas", concretiza o executivo liderado por Vasco Cordeiro.

O executivo regional entregou em meados de janeiro, no parlamento da região, a proposta de decreto legislativo que visa a recuperação do tempo de serviço dos professores para efeitos de progressão de carreira.

"O Governo Regional concretiza, assim, uma solução açoriana e autonómica, clara e bem definida, em concertação com os sindicatos do setor. Desta forma, evita-se que os professores dos Açores fiquem sujeitos a um processo nacional que continua cheio de indefinições e omissões, implementando uma solução açoriana, definida e trabalhada pelos órgãos de governo próprio dos Açores, estável e segura", valorizou na ocasião o Governo dos Açores.

A recuperação será concretizada de forma "faseada e constante, em seis anos, sem qualquer condicionante ou restrição orçamental, devendo iniciar-se no dia 01 de setembro de 2019", adiantou já o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.