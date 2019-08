Documento Único Automóvel disponível a partir de hoje

Todos os carros, que recebam a partir desta quinta-feira a primeira matrícula, passam a ter o novo documento. O formato é muito semelhante ao Cartão do Cidadão ou à Carta de Condução.



O novo Documento Único Automóvel faz parte do Plano Justiça mais Próxima, inserido no Programa Simplex.



A partir de 2020, está previsto o alargamento a todos os veículos. Mas não implica uma obrigação de renovação para quem tem o documento antigo.