Documentos pessoais e matrículas de carros criam diferendo diplomático entre Sérvios e Kosovares

Na origem do diferendo está a questão do uso de documentos de identidade e matrículas da Sérvia no território do Kosovo.







O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse no final deste encontro em Bruxelas, entre o presidente Sérvio, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, que não houve acordo, mas as partes concordaram em continuar a conversar nos próximos dias.







Josep Borrell disse acreditar num compromisso até 01 de setembro.