Doenças raras. Investimento de 90 milhões de euros em 2017

Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial das Doenças Raras. Em Portugal, estima-se que estas doenças afetem cerca de 600 a 800 mil pessoas. A nível europeu, o número de moléculas destinadas ao tratamento de doenças raras tem vindo a crescer, no sentido de dar resposta a doentes que têm habitualmente menos alternativas terapêuticas.



O Infarmed diz que Portugal tem vindo a acompanhar esta evolução, aprovando o financiamento e garantindo o acesso a mais moléculas. Entre janeiro e novembro de 2017, houve um aumento de 3,3 milhões de euros do que no período homólogo do ano anterior. São 89,2 milhões de euros de investimento do Serviço Nacional de Saúde.



O acesso ao tratamento tem sido garantido nos hospitais, seja através de financiamento ou de acesso a autorizações de utilização excecional, sempre que estes medicamentos ainda estejam em avaliação, argumenta o Infarmed num comunicado.