Doentes de São Tomé e Príncipe em Lisboa dizem que chega a faltar dinheiro para a comida

O Estado português paga os tratamentos, mas as viagens de avião

o acolhimento no aeroporto, o alojamento, os medicamentos e o apoio à alimentação ficam a cargo do governo são tomense.



Mas muitos queixam-se de abandono logo à chegada ao aeroporto. É o caso de Margarida e do filho, que a jornalista Rita Colaço foi conhecer.



Margarida e o filho estão em Portugal há 6 anos, vivem numa casa sem condições no concelho do Seixal e integram um grupo de 1550 são tomenses que estão em Portugal para receber tratamento médico.



Confrontado com a queixa de atrasos nos pagamentos para a alimentação e para os transportes, Hermanson Maquengo,

coordenador do sector social da embaixada, assume as dificuldades, mas nega o abandono destas pessoas.



Ao abrigo de um protocolo estabelecido há 40 anos, Portugal recebe

os doentes que não conseguem encontrar resposta médica em São Tomé.



Todos os meses a embaixada de São Tomé em Lisboa recebe entre 25 a 30 mil euros para fazer face às despesas de 1500 doentes.



Atualmente, são cerca de 1500 os são tomenses em Portugal

com uma junta médica. O presidente da Associação da Comunidade de S.Tomé e Príncipe em Portugal, António Sávio, apela a um debate para encontrar soluções.





É um caso para conhecer melhor, no programa Só Neste País, a ser emitido na Antena 1, no sábado.