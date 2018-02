Doentes desviados de Vila Franca para Hospital de São José

O hospital diz que a causa está na grande afluência às urgências.



O plano de contingência, de 24 horas, deverá terminar na tarde deste sábado, depois de ativado por falta de camas disponíveis no internamento.



A mesma situação aconteceu nos últimos dias no hospital Amadora Sintra, onde a situação foi normalizada na noite de sexta-feira.



A ARS de Lisboa e Vale do Tejo sublinha que esta é uma situação "normal" que decorre do pico de frio e do período do Carnaval.