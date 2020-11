Doentes hospitalizados com Covid continuam a subir na região norte

Este sábado o diretor clinico do hospital de Santo António admitia que tinha esgotado o internamento nos cuidados intensivos e a enfermaria Covid estava no limite.







Contactada pela Antena 1, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo remeteu para amanhã um balanço da ocupação das camas dedicadas a doentes Covid, apesar da reunião do grupo de gestão de camas já ter sido realizada.Há nesta altura em todo o país 2122 doentes internados em enfermarias e 284 em cuidados intensivos menos dois do que no dia de ontem.

Jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.