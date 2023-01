Doentes oncológicos algarvios obrigados a fazer radiocirurgia em Sevilha

O Movimento de Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve vai fazer o pedido esta quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde.





Obrigar doentes com cancro a fazer viagens que podem chegar aos 600 quilómetros é, no entender de João Martins, desumano.A empresa espanhola foi a escolhida num concurso público internacional a que também concorreu uma clínica de Faro.A Associação Oncológica e o Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve são esta quarta-feira ouvidos no Parlamento, a pedido dos social-democratas.Contactado pela Antena 1, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve escusa-se a fazer comentários e remete para a audição no Parlamento aos responsáveis hospitalares marcada para de hoje a oito dias.